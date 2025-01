Kurz vor Tourstart: Fans von Popstar fordern anderen Künstler als Vorband!

Europa - In wenigen Wochen geht US-Sängerin Gracie Abrams (25) durch ganz Europa auf Tour. Als sie jedoch ihre Vorband ankündigte, beschwerten sich die Fans sofort, denn sie waren absolut nicht einverstanden mit der Entscheidung.

Gracie Abrams (25) startet in weniger als zwei Wochen ihre Europa-Tour. © TASOS KATOPODIS/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP

Am vergangenen Freitag verkündete Dora Jar (28), dass sie als Support-Act für die "That's so True"-Sängerin auftreten werde.

Wie NME berichtete, sorgte diese Nachricht bereits wenige Stunden nach der Bekanntgabe für eine Crowdfunding-Kampagne, die darauf abzielte, die 28-Jährige zu ersetzen.

Denn die Fans seien "verwirrt", da sie Dora Jar nicht kennen und "es weniger als zwei Wochen vor der Tour praktisch unmöglich ist, sich mit ihren langsamen Liedern vertraut zu machen".

Außerdem wurde vorgeschlagen, die Vorgruppe durch einen bekannteren und energiegeladenen Künstler zu ersetzen.