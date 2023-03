Leony veröffentlicht 1. Solo-Album: "Meine Songs im Radio singe ich immer noch laut mit"

Leony (25) sitzt in der 20. und vermutlich finalen Staffel von DSDS in der Jury. © Uli Deck/dpa

TAG24 war bei der Album-Release-Party dabei und hat sich die Künstlerin am Roten Teppich geschnappt. "Im Grunde habe ich jahrelang daran gearbeitet. Es sind auch ein paar Songs auf dem Album, die tatsächlich schon ein paar Jahre rumliegen. Wir wussten nie so wirklich, was wir damit machen wollen. Beim Albumprozess haben wir dann alles nochmal durchgehört, umgeschrieben bzw. neugeschrieben", verriet die 25-Jährige.

Der Name der Platte: "Somewhere In Between", so wie auch die gleichnamige bereits veröffentlichte Single. "Es ist die Story meines Lebens. Ich bin in Bayern aufgewachsen, hatte aber schon immer diesen Traum auf die Bühne zu gehen. Für die Leute damals war es schwierig zu verstehen. Ich war für viele zu wenig Bayern und als ich dann weggezogen bin, hatte ich aber wiederum so viele Eigenschaften an mir: Ich war zu lieb, zu nett, zu brav, zu langweilig."

Leute haben stets versucht sie zu ändern. So fühlte es sich an, als sei sie nie gut genug, so wie sie war. "Somewhere In Between sagt genau das aus. Ich bin irgendwo dazwischen: zwischen dem kleinen Mädchen aus Bayern und der selbstbewussten Frau, die auf die Bühne geht. Es ist völlig ok so. Man muss nicht immer jeden Menschen verändern wollen. Lasst die Leute so wie sind - und vor allem mich auch (lacht)."