Mit "Power Up": Hardrock-Kultband AC/DC kommt ins Berliner Olympiastadion!

Berlin - Die Hardrock-Band AC/DC wird bei ihrer Europatournee in diesem Sommer auch in Berlin einen Stopp einlegen.

Die Band verkaufte mehr als 150 Millionen Tonträger. © --/Sony Music/ Columbia/dpa

Die angekündigte Tour steht unter dem Namen "Power Up", dem aktuellen Studioalbum der Band, das in 21 Ländern den ersten Platz der Charts erreichte.

Am 30. Juni 2025 kommt die Gruppe damit in das Olympiastadion in Berlin. Der Vorverkauf beginnt am kommenden Freitag (7. Februar) um 10 Uhr.

Mit dabei sind Bandgründer Angus Young (69) und Sänger Brian Johnson (77). Sie sind die beiden letzten Mitglieder der ursprünglichen AC/DC-Besetzung.

Die Australier verkauften mehr als 150 Millionen Tonträger.

Zudem ist ihre Veröffentlichung "Back in Black" mit 49 Millionen Mal das am zweithäufigsten verkaufte Album der Musikgeschichte.