"My Chemical Romance"-Schlagzeuger Bob Bryar mit nur 44 Jahren gestorben

Bis heute gilt er als der am längsten amtierende Schlagzeuger von "My Chemical Romance". Bob Bryar wurde nur 44 Jahre alt. © IMAGO / The Photo Access

Wie TMZ berichtete, wurde Bryar am Dienstag tot in seinem Haus im US-Bundesstaat Tennessee aufgefunden. Zuletzt hatten ihn mehrere Passanten am 4. November noch lebend gesehen.

Laut Polizeiangaben seien alle Waffen und Musikgeräte, die Bryar bei sich zu Hause hatte, unberührt gewesen. Die Beamten gehen daher von keinem Verbrechen aus.

Zwei Spürhunde seien bei der Durchsuchung des Hauses zum Einsatz gekommen. Man habe Bryars Leiche in einem bereits stark verwesten Zustand aufgefunden, heißt es.

Die Ursache, die zum Tod des prominenten Schlagzeugers geführt hat, wird nun von Gerichtsmedizinern untersucht.

Bryar traf die Band-Mitglieder von "My Chemical Romance" zum ersten Mal 2004, als sie mit "The Used" auf Tournee waren. Da die Crew Differenzen mit ihrem damaligen Drummer Matt Pelissier (47) hatte, wurde dieser kurz nach Veröffentlichung des Albums "Three Cheers For Sweet Revenge" durch Bryar ersetzt.

Bryar wirkte unter anderem am 2006er-Album "The Black Parade" mit, welches als bekannteste Platte der Gruppe gilt, und schrieb an mehreren Songs mit.