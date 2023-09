Nach schwerer Krankheit: Sänger Gary Wright ist tot!

US-Sänger Gary Wright ist im Alter von 80 Jahren gestorben. © Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mit Hits wie "Dream Weaver" und "Love is Alive" hatte er in den 70er Jahren den Durchbruch geschafft - nun müssen Fans Abschied von Gary Wright nehmen.

Wie sein Sohn Justin Wright gegenüber dem US-Promi-Portal TMZ bestätigte, starb der Musiker am Montagmorgen in seinem Haus in Palos Verdes Estates in der Nähe von Los Angeles im Alter von 80 Jahren.

Sein Vater habe bereits seit mehreren Jahren gegen zwei schwere Krankheiten gekämpft: So sei der Sänger vor fünf oder sechs Jahren an Parkinson und wenig später auch an Lewy-Körperchen-Demenz erkrankt. Wright habe sich am Ende nicht mehr bewegen und auch nicht mehr sprechen können.



Garys Familie, die sich in den vergangenen Tagen auf seinen Tod habe vorbereiten können, sei in den letzten Stunden des Musikers an seiner Seite gewesen.



Auch die Musikwelt trauert um den 80-Jährigen: Der Singer-Songwriter Stephen Bishop (71) teilte bei X, ehemals Twitter, ein emotionales Posting und erinnerte mit rührenden Worten an den verstorbenen Künstler.

"Garys lebendige Persönlichkeit und sein außergewöhnliches Talent machten jeden gemeinsamen Moment wirklich angenehm. Sein Vermächtnis wird noch viele Jahre weiterleben."