Nach seinem Auftritt gibt's Zoff: One-Hit-Wonder aus den 90ern festgenommen

Palm Beach - (USA) - Festnahme im US-Bundesstaat Florida! Sänger Mark Morrison (50) war am Sonnabend mit dem Manager eines Lokals in Streit geraten und dabei handgreiflich geworden.

Inhaltlich wurde über die Rahmendaten eines am Freitag absolvierten Auftritts gestritten.

Nach Zahlung einer Kaution kam Morrison wieder auf freien Fuß. © Palm Beach County Sheriff's Office.

Das soll aber nur ein Baustein des Zoffs gewesen sein. Mark Morrison soll zum Event, das einen Tag zuvor stattfand, noch einen weiteren Musiker mit in die Location "Le Bar à Vin" mitgebracht haben und diesen animiert haben, die Lautstärke zu erhöhen. Als das dem Manager zu viel wurde, soll dieser eingeschritten sein.

Der britische Sänger wurde in den 90ern durch seinen Hit "Return of the Mack" bekannt. Darin singt der heute 50-Jährige von seiner Rückkehr, nachdem er im Knast saß und dort von seiner Freundin betrogen wurde.

Tatsächlich musste der britische Songwriter 1997 ins Gefängnis, weil er versucht hatte, ein Gewehr ins Flugzeug zu schmuggeln.