Nach überraschendem "Fettes Brot"-Aus: König Boris macht solo weiter

Dies verkündete er am Freitagvormittag in einem Instagram-Post. "2024 wird wild!", versprach der Hamburger seinen Followern. Warum? Er bringt dieses Jahr ein Album raus, so der Rapper. "Und das allerverrückteste ist: diesen Monat kommt schon die erste Single vom Album."

V.l.n.r.: Doktor Rentz Vandreier (49), König Boris (49) und Björn Beton spielen ihr erstes von zwei Abschiedskonzerten auf der Trabrennbahn Bahrenfeld. © Christian Charisius/dpa

Innerhalb kürzester Zeit waren viele der gebuchten Locations ausverkauft, mussten zum Teil sogar verlegt werden. Ob die Hamburger mit so einem Zuspruch nach all den Jahren gerechnet haben? Ihre letzte Platte "Lovestory" hatten sie 2019 - rund drei Jahre vor ihrer Trennung - veröffentlicht.

In Vergessenheit geraten waren sie offenbar nicht. So haben Fettes Brot die deutschsprachige Jugend in den 90ern und 2000ern mit Hits wie "Jein" und "An Tagen wie diesen" durchs Leben begleitet.

Jetzt startet also Boris alleine musikalisch durch. Und der Rest? Björn Beton (50), eigentlich Björn Warns, widmet sich seit einiger Zeit dem Film. Über die Pläne Martin Vandreiers (49) - besser bekannt als Dokter Renz - ist nichts weiter bekannt.