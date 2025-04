Newcomer Zartmann veröffentlicht neue EP: Auch Max Raabe wird zu hören sein

Die "Schönhauser EP" von Zartmann wird keine Gute-Laune-Nummer. © Fabian Sommer/dpa

Es geht um tiefe Emotionen, das wird bei den ersten tragenden Klängen der "Schönhauser EP" von Zartmann klar. Die Locations auf der Tour 2026 werden entsprechend mehrere Dimensionen größer als die aktuellen. Doch so locker-leicht wie die Gute-Laune-Nummer "Tau mich auf" kommt die "Schönhauser EP", die am Dienstag (4. April) erscheint, nicht daher.

Bedeutungsschwere Sätze platziert Zartmann gekonnt wie nebenbei. "Ich schreib dir nicht zurück, aber schlaf dann ein in deinen Klamotten", heißt es etwa in "Wann schreib ich einen Song über dich". Ältere Semester erinnern sich vielleicht zurück an den Verlust einer großen Liebe, Jüngere bekommen einen Vorgeschmack, was noch kommen könnte.

Warum eigentlich eine EP und kein Album? Der Grund ist ein persönlicher, wie Zartmann sagt. "Ich wollte nicht, dass mein erstes Album thematisch davon handelt."

Mit "davon" meint er eine Trennung, die sich wie ein roter Faden durch die "Schönhauser EP" zieht. "Ich weiß nicht, ob es zur Verarbeitung geholfen hat, aber mir geht es zumindest gut."