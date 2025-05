Okkult-Rocker Ghost geben bei Berlin-Konzert alles: Der Papst ist tot, es lebe Papa V Perpetua

Habemus Satanam! Auf ihrer"Skeletour" ist die schwedischen Band Ghost mit Mastermind Tobias Forge in der Uber Arena in Berlin aufgetreten. Die Konzertkritik.

Von Denis Zielke

Berlin - Habemus Satanam! Während sich der Vatikan in Rom zum Konklave abgeschottet hat, empfing das Publikum die schwedischen Okkult-Rocker Ghost mit Papa V Perpetua am Mikro beim Konzert am 7. Mai in der Berliner Uber Arena mit offenen Armen.

Die Ghost-Konzerte sind strikt handyfrei, was auch für Journalisten gilt. © Mikael Eriksson/Head Of PR/dpa Bei Papa V Perpetua handelt es sich um die mittlerweile fünfte Inkarnation eines singenden Papstes von Tobias Forge (44), stets maskierter Frontman und Mastermind des Hardrock-Phänomens Ghost, der anlässlich des neuen Albums "Skeletá" gesalbt wurde. Der mittlerweile sechste Langspieler schoss direkt auf Platz eins der deutschen Albumcharts. Wer Fotos oder Videos von der düsteren Papst-Persiflage und seinen Nameless Ghouls machen wollte, schaute in die Röhre. Auf der gesamten Welttour herrscht striktes Handyverbot. Die Geräte landen beim Einlass in Smartphone-Hüllen, die mit einem Magnet-Pin verschlossen werden. Forge wolle damit Fans und Band "ein ungestörtes Konzerterlebnis" garantieren. 17.000 Besucher passen in die Halle am Ostbahnhof. Karten gab es nur noch in der hochpreisigen Kategorie. Die Jünger erschienen zahlreich, darunter auch einige in Nonnen-Kostümen oder mit Totenkopf-Gesichtsbemalung. Das Publikum war bunt gemischt, Alt, jung, Kuttenträger, Normies. Musik News Auftritt von Star-Rapper Macklemore beim Deichbrand-Festival sorgt für herbe Kritik Gegen 20.15 Uhr begann das Konzert ohne Support. Den Auftakt machte "Peacefield". "Berlin, seid ihr bereit?", fragte Forge, der in wechselnden Totenschädelmasken über die Bühne peste und schwebte, an das Publikum gerichtet. Die Antwort: Getöse, Pommesgabeln, Arme, die gen Himmel geregt waren. Flankiert wurde er von seinen ebenfalls souveränen Bandkollegen, die voller unbändiger Spielfreude waren und alles gaben.

Ghost live in der Uber Arena in Berlin

Das sechste Album "Skeletá" stieg direkt auf Platz 1 der Deutschen Charts ein. © Head Of PR/dpa Einer der Gitarristen trat sogar mit gebrochenem Bein auf. Die donnernde und Sabbathesken Riffs schlugen ein. Der Sound war abgefahren und makellos, aber auch brokatschwer, wenn es sein musste. Ghost verzeichnen bislang nahezu 10 Milliarden Streams und erhielten 2016 einen GRAMMY, womit sich längst einen Platz im Musik-Olymp sicherten. Es war ein großes Spektakel, reichlich versehen mit Pyrotechnik, Kostümwechseln, Konfetti und Publikumsbeteiligung. Hier wurde der Teufel mit Jesus ausgetrieben - und umgekehrt. An einer Stelle Forge wurde in einer Fantasie-Papst-Amtstracht mit Strass und Gebein empor gehoben. Dabei ging es keineswegs bierernst zu. Weder wurden Kinder gefressen noch Blut getrunken. Die britische Zeitung "The Guardian" bezeichnete Forge, der privat ganz unauffällig ist, vor Jahren als "satanischen Barry Manilow". Alles ganz harmlos also. Der 44-Jährige plauderte auf der Bühne freundlich, scherzte, alberte, fand aber auch eindringliche Worte: "Wir stecken in turbulenten Zeiten. Die Zeiten ändern sich, vergesst das nicht, wenn die Dinge etwas scheiße sind", leitete er zu "The Future Is a Foreign Land" zu und verteilte nach "Kiss The Go-Goat" zahlreiche Luftküsse in die Stille hinein.

Handyverbot bei Konzert von Ghost in Berlin war eine Offenbarung