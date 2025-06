Pet Shop Boys sagen Berlin-Konzert für Kreml-Gegner Nawalny kurzfristig ab

Berlin - Das Gedenkkonzert für den verstorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny am 28. Juni in Berlin ist abgesagt worden.

Nawalny starb am 16. Februar 2024 in einem russischen Straflager. Die Pet Shop Boys erinnerten kürzlich mit einem Song an ihn. Unter dem Titel "Hymn (In memoriam Alexei Navalny)" veröffentlichte das britische Popduo drei Versionen des Lieds, darunter einen "Dance Mix", in dem Auszüge aus Nawalnys Gefängnisbriefen und seiner Autobiografie "Patriot" zitiert werden.