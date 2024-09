Peter Fox bei Spontan-Konzert in Neuköllner Bambule-Bad: "Berlin gehört nicht den Messerstechern"

Berlin - Berlin brutzelt, Neukölln bebte! Wer Abkühlung braucht, konnte am Montagabend ins Columbiabad schwimmen gehen - oder sich dort von Peter Fox & Friends einheizen lassen. Ein Erlebnisbericht.

Zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, wer eigentlich bei diesem Überraschungskonzert auftreten würde. Aushänge an Türeingängen verwiesen nur auf "etwaige Ruhestörungen", Plakate im Umfeld machten kurzfristig Werbung, welche Künstler auftreten würden.

Auf der Webseite der Berliner Bäderbetriebe hatte es dort zuvor nur geheißen: Es komme wegen einer Veranstaltung zu Einschränkungen. So weit, so gewöhnlich, trat doch zuletzt erst die Berliner Punkband "Die Ärzte" direkt gegenüber auf dem Tempelhofer Feld auf.

Als der 53-Jährige am Montagmorgen den spontanen Gig auf Instagram verkündete, hatte ich meine Karte für das - wie es oft heißt - "Problembad" bereits online gekauft. Ich wollte als Stammgast nur meine Bahnen ziehen.

Rapperin Juju sang offenbarte auf der Bühne: "Hier im Freibad wurde ich mit zwölf zum ersten Mal sexuell belästigt." Doch auch der Schalk saß ihr im Nacken. "Hier hatte ich viele erste Male", hob sie an, um dann zu erklären: "Nicht, was ihr denkt. Hier bin ich zum ersten Mal vom Zehn-Meter-Turm gesprungen."

Seitdem muss - wie auch am Montag - beim Einlass ein Ausweis vorgezeigt werden. Ich bahnte mir meinen Weg entlang der Absperrgitter, verschloss meine Sachen und Wachleute fragten: "Konzert oder Schwimmen?" Letzteres. Ich hüpfte ins kühle Nass des Sportbeckens, während nebenan die Lutzi abging. Gringos Titelsong aus "4 Blocks" fegte über den Rasen, Konzertbesucher standen Schlange für Bier.

Als ich nach der Arbeit am späten Nachmittag ankam, war bereits einiges los: Polizei sorgte für Sicherheit, denn das Sommerbad Neukölln sorgte regelmäßig für Negativschlagzeilen wegen Bambule und Randale von gewalttätigen Jugendlichen.

Peter Fox sorgte für Bombenstimmung. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Peter Fox schickte eine persönliche Botschaft in die tosende Menge: "Wir wollten etwas an einem Ort machen, der sehr viel schlechte Presse hat. Ich weiß, hier geht es schon mal rough zu, aber wenn man so die Zeitung liest, denkt man, hier ist jeden Tag Messerstecherei."

Und er skandierte ein Zeichen setzend: "Berlin gehört nicht der Bild-Zeitung. (...) Berlin gehört auch nicht den Messerstechern - sowieso nicht. Berlin gehört einfach uns allen."

Mit diesem Statement schlug der Berliner Musiker versöhnliche Töne an und setzte ein Zeichen in diesen turbulenten Zeiten. Klar ist: Das Sommerbad Neukölln gehörte an diesem Abend ihm, seinen Mitstreitern und den Fans.

Hinweis: Nach Angaben der Berliner Bäderbetriebe öffnet das Columbiabad am heutigen Dienstag wegen Konzert-Abbauarbeiten erst ab 12 Uhr.