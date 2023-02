Peter Kraus auf Tournee: "Ich habe überhaupt kein Gefühl für mein Alter"

Im Gepäck hat er sein aktuelles Album "Idole", das vergangenen Sommer erschien. "Meine Hits - Meine Idole - Live 2023", das ist der Titel der Tour, die am 16. Februar im Dresdner Kulturpalast Station macht und am 18. Februar im Leipziger Gewandhaus.

Peter Kraus: In den Vereinigten Staaten ist es völlig normal, dass sich Stars zusammenfinden, um gemeinsam aufzutreten oder ein Album aufzunehmen. In Deutschland hat jeder den Ehrgeiz, der Alleinige zu sein. Ich wollte es machen wie die Amerikaner, habe die Kollegen angerufen und gefragt, ob sie Lust hätten mitzumachen. Sie haben sich darüber gefreut und gesagt: 'Super, wir sind dabei!'

TAG24: Ihre bislang letzte Platte liegt acht Jahre zurück - was hat Sie nach so vielen Jahren bewogen, dieses Album aufzunehmen?

TAG24: Die Lieder auf dem Album sind gleichwohl eher solche von gestern. Was mögen Sie an aktueller Musik?

Mittlerweile ist Peter Kraus (83) bereits seit 67 Jahren auf Showbühnen unterwegs! © Tom Weller/dpa

TAG24: Sie sind 83 Jahre alt und sehen mindestens 20 Jahre jünger aus. Sind Sie wirklich so fit, wie es scheint?

Peter Kraus: Wohl schon. Ich habe in Lugano einen großartigen Physiotherapeuten, der mich regelmäßig knetet und massiert. Der sagt mir immer wieder: 'Das gibt es nicht, du bist ein biologisches Wunder!' Ich tue natürlich auch etwas dafür, jung zu bleiben. So bin ich auch heute noch täglich in Bewegung, am liebsten auf dem Fahrrad.

TAG24: Das Herz, die Bandscheiben, die Hüfte, wenigstens die Knie - kommen Sie, irgendwo müssen doch auch Sie das Alter spüren!

Peter Kraus: Hin und wieder mal, aber tatsächlich selten. Ich habe wohl gute Gene. Trotzdem geht es auch bei mir ruhiger zu als früher. Vor zwei Jahren habe ich aufgehört, Wasserski zu fahren, und Winterski fahre ich auch nicht mehr. Das ist der normale Gang der Dinge, und man will ja vernünftig sein. So ist halt das Leben. Aber jetzt freue ich mich mehr als alles andere auf die Tournee.