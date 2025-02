Roberta Flack gestorben: Ihr bekanntester Song ist ein echter Ohrwurm

USA - Roberta Flack ist tot. Die "Killing Me Softly with His Song"-Interpretin verstarb am Montag, teilte ihre Sprecherin Elaine Schock in einer Erklärung mit, auf die sich Medien wie Variety.com beziehen.

Soul-Legende Roberta Flack (88) verstarb im Kreise ihrer Familie. © Mark Von Holden/Invision/AP/dpa

Die R&B-Sängerin wurde 88 Jahre alt und verstarb "friedlich im Kreise ihrer Familie", wie es heißt. Sie machte sich auch als Pianistin und Songwriterin einen Namen.

Für ihre Songs "Killing Me Softly" und "The First Time I Ever Saw Your Face" wurde sie mit dem Grammy ausgezeichnet.

Insgesamt 14-mal wurde sie für den Grammy nominiert und konnte den Musikpreis viermal erringen. "Killing me softly" wurde in den 90er Jahren von den Fugees gecovert. Auch diese Version des Songs schaffte es auf Platz eins der Charts.

Der Durchbruch war der Soul-Legende in den 1970er Jahren gelangen, als Filmemacher Clint Eastwood ihre Ballade: "The First Time I Ever Saw Your Face" für seinen Thriller "Sadistico" auswählte.