Nach Erkrankung: Rockstar Sting holt Konzerte in Deutschland nach

Der britische Musiker Sting (72) eröffnete im vergangenen Jahr das Reeperbahn-Festival in Hamburg: Am 27. November kommt er zurück in die Hansestadt. © Axel Heimken/dpa

Wegen einer Erkrankung hatte der Sänger im vergangenen Jahr kurzfristig vier seiner Deutschland-Konzerte verschieben müssen. Betroffen waren seine Auftritte in Hamburg, Leipzig, Köln und Oberhausen, die nun allesamt nachgeholt werden.

Auf seiner "My Songs"-Tour konzentriert sich der Sänger, der bürgerlich Gordon Matthew Thomas Sumner heißt, auf seine beliebtesten Hits – sowohl als Solo-Künstler als auch als Mitglied der New-Wave-Band "The Police".

Fans dürfen sich also auf Klassiker wie "Englishman In New York", "Fields Of Gold", "Shape Of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", oder "Message In A Bottle" freuen.

Begleitet wird der Musiker von einem elektrischen Rock-Ensemble, darunter auch Josh Fresse (50), der seit diesem Jahr auch als Schlagzeuger bei den "Foo Fighters" eingestiegen ist und damit den verstorbenen Taylor Hawkins (†50) ersetzt.

Außerdem dabei sind Rufus Miller (Gitarre), Dominic Miller (Gitarre), Kevin Webster (Keyboard), Shane Sager (Harmonika) sowie Gene Noble und Melissa Musique (Backing Vocals).