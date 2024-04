Kaiser und Märchenkönig vereint: neuer Hit von Heino und Rapper "Tream"!

Schlagersänger Heino (85) hat seine Fans mit einem unerwarteten Feature überrascht. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Seit Punkt Mitternacht am Freitag stürmen Heino und Timo Grabinger, besser bekannt als "Tream", mit ihrem Partyhit "ANNA" die Trends auf YouTube.

Der 26-Jährige aus Bayern und die 85-jährige Ikone geben dabei ein gutes Team ab: Vor atemberaubender Alpen-Kulisse singen sie über die "Liebe ihres Lebens", der sie ihre "erste Rose" gaben.

Das kommt unter anderem auch so gut bei den Fans an, weil Tream kein typischer Hau-Drauf-Gucci-Rapper ist, sondern bereits mit mehreren Partyschlagern die Charts eroberte - darunter kreative Songs, wie "Hinters Bierzelt" oder "HERZ MACHT BAMM".

Vor der Veröffentlichung kündigten die beiden Schlager-Asse ihre Zusammenarbeit mit einem epischen Foto auf Instagram an, in dem sie sich in königlichem Gewand gekleidet die Hände reichten. Eine Geste mit tieferer Bedeutung?

Gegenüber "Bild" sprach Heino seinem neusten Partner nämlich gleich mal das Potenzial zu, sein musikalischer Nachfolger zu werden: "Ich mag an Tream seine besondere Art zu rappen und seine freche Schnauze. Er ist der deutschen Sprache und guten Traditionen verbunden und dabei sehr modern. Ich glaube, Tream ist auf dem besten Weg, eine lang anhaltende Karriere zu machen und in meine Fußstapfen treten zu können."