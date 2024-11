Turtelfotos mit ihrem Aleks weg! Liebe auch? Jetzt spricht Schlager-Star Marie Reim

Marie Reim (24) ist die Tochter von Schlager-Queen Michelle (52) und deren Ex-Mann Matthias Reim (66). © Bildmontage: Instagram/mariereim_official (Screenshots)

Erst im vergangenen Juni hatte die Tochter von "Wer Liebe lebt"-Interpretin Michelle (52) die Beziehung zu ihrem Aleks offiziell gemacht. Seitdem vermittelten die beiden in den sozialen Netzwerken stets einen überglücklichen Eindruck.

Doch nicht nur die gelöschten Turtelbilder heizen aktuell die Spekulationen rund um ein Liebes-Aus an, zu allem Überfluss sind sich Marie und Aleks auf der Plattform auch noch gegenseitig entfolgt - heutzutage ein Sinnbild für Ärger im Paradies.

In ihrer Story bezog die 24-jährige Blondine nun Stellung: "Alle Beziehungsfotos etc. sind für euch nicht mehr sichtbar, da ich mich dazu entschlossen habe, meinem Leben derzeit in diesem Bereich mehr Privatsphäre zu schenken", so ihre Erklärung.

Für ihre Fans kommt die Aktion dennoch überraschend. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte Marie nämlich noch ein Foto von sich und dem neuen Mann an ihrer Seite im Netz geteilt. Dazu schrieb sie vielsagend: "Die schönste Zeit meines Lebens habe ich mit dir!"