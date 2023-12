Schlager-Duo Marianne und Michael: "Das stimmt uns nachdenklich"

Marianne (70) und Michael (74) Hartl ziehen sich aus dem Show-Business zurück. © Felix Hörhager/dpa

"Unsere goldenen Jahre wollen wir nicht mehr für die Karriere opfern", sagte die 70-Jährige der "Bild"-Zeitung am Dienstag. "Wir wollen leben! Ich werde 71, Michael 75. Um uns herum sterben viele Freunde und Kollegen. Viele gehen viel zu spät in Rente. Das stimmt uns nachdenklich."

Aber es gebe ein Leben nach der Show: "Für uns bricht jetzt die schönste Dekade an. Befreit von Mustern und vollen Terminkalendern."

Seine Abschiedstour startet das erfolgreiche Paar aus einem Münchner Vorort am 15. Februar 2024 in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Das Finale nach rund 50 gemeinsamen Bühnenjahren ist am 28. April im thüringischen Suhl geplant.

Ihr Karriereende hatten die beiden bereits vor knapp einem Jahr angekündigt. "Da soll die Jugend jetzt ran. Es gibt so viel Nachwuchs", sagte Marianne Hartl damals kurz vor ihrem 70. Geburtstag.

Ein Grund dürften auch die gesundheitlichen Rückschläge im Jahr zuvor sein: Marianne hatte sich die Schulter gebrochen, Michael einen Schlaganfall erlitten.