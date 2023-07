Schlager-Star tritt beim Abiball seiner Tochter auf: "jungen Leute sind ausgeflippt"

Tübingen - Mit einem Exklusivkonzert machte Schlager -Star Dieter Thomas Kuhn (58) einen Abiball in Tübingen unsicher. Unter den Absolventen befand sich auch seine eigene Tochter.

Nicht ohne Grund wird der Musiker als "Die singende Föhnwelle" bezeichnet. Bei seinem Abiball-Auftritt hielt er sich mit seinen auffälligen Outfits allerdings zurück. "Da hat's für die Föhnwelle nicht mehr gereicht", so Dieter.

Die nächsten Konzerte seiner bereits ausverkauften "Hello Again! Viel zu lang war die Zeit"-Tour geht auf dem Stuttgarter Wasen (22. Juli), auf dem Hamburger Großmarkt (11. August) und der Berliner Waldbühne (12. August) weiter. Weitere Konzerte soll es allerdings im September in Köln (22. September) und Mannheim (23. September) geben.