Stefan Mross macht Alkohol-Schlagzeilen: Was das für seine Sendung im SWR bedeutet

Stefan Mross (48) sagte kurz vor Beginn seines Auftrittes ab. © Oliver Berg/dpa

Gegenüber RTL stritt der 48-Jährige vehement die Behauptungen ab. Mit dem Veranstalter habe er demnach keinerlei Vertrag gehabt.

Auch einem weiteren Gerücht widerspricht der äußert verärgerte Sänger: "Zu behaupten, ich wäre bei der Hochzeit herausgetragen worden, ist eine bodenlose Frechheit und eine völlige Falsch-Aussage!"

Der Schlager-Star war am Wochenende für einen Auftritt im Wildstuben-Festzelt gebucht worden. Wenige Stunden vor seinem Auftritt soll der Sänger dann per SMS abgesagt haben. Ursache seien logistische Gründe. Laut einiger Stimmen soll der 48-Jährige auf einer Hochzeit am Vorabend zu tief ins Glas geschaut haben.



Dem Veranstalter und Mross' PR-Managerin Birgit Fischer-Höper gelang es, kurzfristig Ersatz zu finden. Letztere zog dennoch ihre Konsequenzen aus dem Vorfall.

Am Montag (23. September) soll Fischer-Höper ihre Zusammenarbeit mit dem Musiker beendet haben.