Sexy Show mit Kirschen: Usher verführt Berlin mit Hits und süßen Überraschungen

Special Effects und ausgefallene Outfits: Usher (46) lieferte ein erstklassiges Konzert in Berlin. © Hannes P. Albert/dpa

Beim ersten seiner drei Konzerte in der Uber Arena war der Andrang groß. Kein Platz blieb frei, die Erwartungen waren hoch. Diese wusste der Sänger gekonnt zu übertreffen, denn er überraschte seine Fans nicht nur mit extravaganten Outfits, sondern auch mit einer erstklassigen Show.

Mit Fotos aus seiner Karriere nahm Usher das Publikum mit auf eine musikalische Reise. Hierbei zeigte er Aufnahmen von sich und seinen Erfolgen auf der großen Leinwand hinter der Bühne. Währenddessen performte er Songs wie "Can U Get Wit It" (1994) und "My Way" (1997) über "U Remind Me" (2001) bis hin zu "Without You" (2012) in chronologischer Reihenfolge.

Auch an Erotik mangelte es nicht. Nach wenigen Minuten umkreisten halbnackte Tänzerinnen den R'n'B-Star und wichen ihm den ganzen Abend nicht von der Seite. Sex gab es auch, aber nur als Schattenspiel auf der Videoleinwand.

Und wer dachte, dass diese erotische Einlage nicht mehr zu toppen war, der lag falsch. Ohne zu zögern, lief Usher mit einer Glasschüssel voller süßer Kirschen in die erste Reihe und fütterte ein paar seiner Fans - inklusive Gesangseinlage.

Die Frauen liefen rot an und konnten ihr Glück kaum glauben.