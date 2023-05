Erster Todestag von Andy Fletcher (†60): So emotional war das Depeche Mode-Konzert in Leipzig

Leipzig - Zum achten Mal seit 1993 spielten die Briten von Depeche Mode in der Messestadt. Das Konzert am Freitag auf der Festwiese war der Auftakt zum deutschen Ableger der "Memento Mori"-Tour. Ohne Frage ein besonderer Tag – erstmals fand ein Konzert der Synth-Pop-Pioniere gleichzeitig mit dem Wave-Gotik-Treffen statt. Für Dave Gahan (61) und Martin Gore (62) markierte der 26. Mai eine Zäsur in der Bandgeschichte. Es war der 1. Todestag vom Gründungsmitglied Andy Fletcher (†60).

Gahan war der Showman, Ballett-artig tanzte er in wilden Kreisen über die Bühne. Gore der Ruhende an Keyboard und Gitarre. Die beiden Livemusiker Christian Eigner (52, Schlagzeug) und Peter Gordeno (59, Keyboard) lieferten das Fundament.

Pulsierende Strobolicht-Effekte kündigten pünktlich um 21 Uhr den Hauptact an. Das Publikum jubelte frenetisch, als Dave Gahan durch das riesige "M" im hinteren Teil der Bühne in Aktion trat. "My Cosmos is Mine" und "Wagging Tongue" vom aktuellen Album eröffneten die Show.

Sänger Dave Gahan (61) lieferte wie immer eine exzentrische Show. © Christian Grube

Knapp zwei Stunden dauerte es, bis "Wrong", "Stripped" und "Enjoy the Silence" die Festwiese zum Beben brachten. Emotional wurde es mit "World in My Eyes" hier gedachten Gore und Gahan dem verstorbenen Andy Fletcher.

"Just can’t get enough" und "Personal Jesus" legten in der Zugabe noch eine Schippe drauf. Die Menge feierte die Hits. Visuell war das Konzert großes Kino – wortwörtlich. Eine große LED Wand mit dem "M" zeigte allerhand Videos und Effekte.

Die Lichtshow war über jeden Zweifel erhaben. Zwei Stunden und 15 Minuten klassischer Synth-Pop und New Wave. Depeche Mode müssen nichts mehr beweisen. Trotz der etwas handgebremsten Dramaturgie lieferten Dave Gahan und Martin Gore ab. Was will man mehr?

Fernab von der Musik: In jedem Fall muss das Verkehrskonzept hinter Großveranstaltungen wie diesen hinterfragt werden. Die Erfahrungen aus den Fußballspielen von RB Leipzig zu nutzen, ist ohne Frage richtig. Jedoch sorgte es gerade im Nachgang für starken Unmut.

Statt Polizei und Ordnungsamt kümmerte sich eine Security-Firma um die Verkehrsregelung nach Konzertende. Diese bekamen das Chaos rund um die Arena allerdings nicht ganz so gut unter Kontrolle. Unter anderem mussten Besucher bis zu einer Stunde Wartezeit in Kauf nehmen, um über eine scheinbar grundlos gesperrte Ausfahrt von den Parkplätzen der Arena auf die Straße zu gelangen.