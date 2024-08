Start des MDR-Musiksommers: Das erwartet Euch in Mitteldeutschland

Sangerhausen - An verschiedenen Orten in Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen lädt der MDR in den kommenden Wochen zu Konzerten ein. Auf dem Programm ist nicht nur Klassik zu finden.

Das MDR-Sinfonieorchester wird den Musiksommer in Suhl beenden. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

Das Sinfonieorchester vom "Mitteldeutschen Rundfunk" eröffnet am Freitag in Sangerhausen den MDR-Musiksommer.

Unter der Leitung von Nachwuchsdirigentin Lucie Leguay soll in der Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz ein französisches Programm gespielt werden, das am Tag nach der Eröffnung noch einmal in Freyburg (Burgenlandkreis) zu hören sein soll.

Bis zum 31. August sind an unterschiedlichen Orten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele weitere Konzerte geplant.

So stehen etwa im Kultur- und Kongresszentrum in Gera Schauspielerin Katja Riemann (60), Geigerin Franziska Hölscher und Marianna Shirinyan (45) am Klavier auf der Bühne.

Einige Tage danach spielt das Klaviertrio "TaSte-Re" im Spiegelsaal des Schlosses in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) unter anderem Musik von Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Am 24. August lädt dann das "BlechBläserCollegium" aus Leipzig in den Schlosspark in Lichtenwalde im Landkreis Mittelsachsen ein. Gespielt werden sollen unter anderem Werke von Richard Wagner (1813-1883).