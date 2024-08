Streit beendet? Comeback der Kultband Oasis soll kurz bevorstehen!

London (Vereinigtes Königreich) - Noel (57) und Liam Gallagher (51) scheinen ihren Streit endgültig beendet zu haben und sollen 2025 wieder zusammen als Oasis ("Don't Look Back in Anger", "Wonderwall") auftreten!

Eine Rückkehr der Kultband? Oasis trennten sich im Jahr 2009. © Zak Hussein/PA Wire/dpa

Über die angeblich kurz bevorstehende Reunion berichteten britische Medien, unter anderem The Times nach Angaben von Insidern aus der Musikindustrie. Mehrere Konzerte seien im nächsten Sommer etwa in London sowie in Manchester geplant.

Auch Sänger Liam ließ die Gerüchteküche ordentlich brodeln. Nach einem Festival-Auftritt von ihm am gestrigen Sonntag im englischen Reading wurde auf Bildschirmen "27.08.24" sowie "8 am" eingeblendet. Auch auf seinem Account bei X sowie denen von Noel und Oasis sahen Fans den kurzen Clip samt Datum. Ein möglicher Hinweis auf eine bevorstehende Oasis-Ankündigung am morgigen Dienstag, um 9 Uhr deutscher Zeit.

Wie etwa The Guardian schrieb, gibt es auch Spekulationen, dass die Band im nächsten Jahr als Headliner auf dem "Glastonbury Festival" auftreten könnte. Ihr letzter Auftritt dort im Jahr 2004 gelte als einer der schlechtesten in der Karriere der Band.