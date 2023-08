Super Wetter, aber auch technische Probleme: So lief der Freitag auf dem Highfield-Festival

Leipzig - Es ist Mitte August. Für die Magdeborner Halbinsel am Störmthaler See bedeutet das: Highfield . 2023 findet das ursprünglich am Stausee Hohenfelden beheimatete Festival zum 24. Mal statt. Erstmals seit 2019 ist das Highfield mit 35.000 verkauften Karten ausverkauft.

Die Band BLOND heizte dem Publikum am Freitag ordentlich ein. © Christian Grube

Die ganze Woche schauten Veranstalter und Besucher immer wieder besorgt in die Wetterkarten. Hält das Wetter? Die Regengüsse vom Wacken Festival sind noch gut in Erinnerung, und der Regen war auch in den vergangenen Tagen äußerst ergiebig. Doch nachdem es am Donnerstag noch einmal kräftig regnete, zeigt das Thermometer am Freitagnachmittag 28 Grad und Sonne.

Die offizielle Eröffnung des Highfield Festivals übernahm das Trio BLOND. Hinter dem Namen verbergen sich Lotta (25) und Nina Kummer (26) sowie Johann Bonitz (27). Nina und Lotta sind die Schwestern von Felix (34) und Till Kummer (32), welche Teil von Kraftklub sind.

BLOND spielen bewusst mit divenhaftigen Klischees und heizen dem Publikum dennoch ordentlich ein. Ihnen folgen auf der Blue Stage Tyna. Die Hamburger Band hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen als fordernde Punkrocker mit klarer Kante gemacht.

Punkig ging es mit Team Scheisse weiter. Die Gruppe mit dem eher eigenweilligen Namen hat sich in der letzten Zeit zu einem Garanten für ein Rockfeuerwerk gemausert.