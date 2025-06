22.06.2025 09:15 "Swiftkirchen" war gestern: Jetzt rüstet sich der Ruhrpott für Robbie Williams

Robbie Williams (51) spielt am Mittwoch in der Arena in Gelsenkirchen das erste seiner insgesamt sieben Deutschland-Konzerte im Rahmen seiner Tour.

Von Marc Herwig Gelsenkirchen - Nach dem Hype um die Konzerte von US-Superstar Taylor Swift (35) im vergangenen Jahr plant Gelsenkirchen nun die nächsten großen Konzert-Events. Alles in Kürze Robbie Williams tritt in Gelsenkirchen auf.

Konzert ist Teil seiner Europa-Tour.

Gelsenkirchen hofft auf zusätzliche Fans.

Heinrich-König-Platz wird zentrale Anlaufstelle.

Robbie Williams gastiert in 30 Städten. Mehr anzeigen Robbie Williams (51) ist am kommenden Mittwoch (25. Juni) in der Arena auf Schalke zu Gast. © Joshua Stanyer/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa Robbie Williams (51) spielt am Mittwoch in der Arena in Gelsenkirchen das erste seiner insgesamt sieben Deutschland-Konzerte im Rahmen der neuen Tour. Für den Auftritt im Stadion gibt es nur noch einzelne Restkarten. Doch Gelsenkirchen hofft, dass auch Fans ohne Stadion-Ticket kommen und das Konzert-Event in der ganzen Stadt feiern. Aus "Swiftkirchen" soll nun "Robbies Revier" werden. Es ist der Auftakt für mehrere große Konzerte im Schalke-Stadion in diesem Sommer. Zentrale Anlaufstelle für die Fans soll der Heinrich-König-Platz werden. Vor dem Robbie-Williams-Konzert soll es dort den ganzen Tag ein Programm mit Musik und einem Merchandise-Stand geben. Fans können Selfies mit einem Papp-Robbie machen oder gemeinsam seine Lieder singen. Musik News Vom Filmstar zur Chartstürmerin: Zsá Zsá mischt die Musikszene auf "Wie schon bei 'Swiftkirchen' wird die Gelsenkirchener Innenstadt mit Fahnen, Bannern, Wimpelketten und Co. geschmückt, um die Fans in Stimmung zu bringen", verspricht die Stadtverwaltung. Die Dimension wie bei Taylor Swift werde es zwar nicht haben. "Aber wenn auf diese Weise sich die Konzertbesucher ein, zwei Stunden länger in der City aufhalten als sonst, profitieren auch Einzelhandel und Gastronomie", sagt ein Stadtsprecher. Arena-Konzerte in ganz Europa Mehr als 85 Millionen verkaufte Alben machen den 51 Jahre alten Briten zu einem der erfolgreichsten Pop-Musiker weltweit. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Nach Gelsenkirchen stehen für Robbie Williams in Deutschland noch Hannover (30. Juni), Leipzig (9. Juli), Berlin (21. und 22. Juli), München (26. Juli) und Frankfurt (10. August) auf dem Tour-Plan. Insgesamt gastiert er mit seiner Europa-Tour in knapp 30 Städten - meist in großen Stadien und Arenen. Der Brite ist mit mehr als 85 Millionen verkauften Alben weltweit einer der erfolgreichsten Pop-Musiker. Musik News Pet Shop Boys sagen Berlin-Konzert für Kreml-Gegner Nawalny kurzfristig ab Im Teenageralter wurde er als jüngstes Bandmitglied von Take That berühmt, stand aber noch ein wenig im Schatten von Bandleader Gary Barlow (54). Nach der Auflösung der Boygroup wurde Williams als Solokünstler zum Superstar - mit unzähligen Hit-Singles wie "Angels", "Let Me Entertain You", "Rock DJ" oder "Feel".

Titelfoto: Joshua Stanyer/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa