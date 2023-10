The Sisters of Mercy enttäuschen Fans in Berlin herb und brechen Konzert ab

The Sisters of Mercy haben ihr Konzert in der Columbiahalle in Berlin abgebrochen.

Von Denis Zielke

Berlin - The Sisters of Mercy sind bekannt für häufig grottige Auftritte voller Nebel, sodass Sänger Andrew Eldritch (64) auf der Bühne oft nur schemenhaft erkennbar ist. Den 3500 Besuchern in der Berliner Columbiahalle war am Donnerstagabend selbst das nur kurz gegönnt: Das ausverkaufte Konzert fand ein jähes Ende und musste vorzeitig abgebrochen werden.

Die 1980 im britischen Leeds gegründete Band um Sänger Andrew Eldritch (64, r.) hat den Ruf weg, dass ihre Konzerte schlecht seien. (Archivbild) © ---/TNN/dpa Laut Veranstalter waren gesundheitliche Gründe die Ursache, dass nach der Hälfte des Auftritts schon Schicht im Schacht war. Auf der Plattform X (vormals Twitter) äußerten die User im Nachklapp ihren Unmut. Über Eldritch, letztes verbliebenes Originalmitglied der 1980 im britischen Leeds gegründeten und immer wieder zerstrittenen Band, beklagte ein User: "30 Minuten gespielt, Eldritch geht mitten im Song von der Bühne, nachdem er vorher wirklich keine gute Figur abgegeben hat. Zum Playback (nur die Gitarre war live)." Musik News "No Angel" Jessica Wahls: Gibt es bald neue Musik von der Band zu hören? Sein Fazit nach nur zehn Songs fällt eindeutig aus: "Katastrophal." Ein anderer Fan beklagte, dass der kahlköpfige Sonnenbrillenträger "wie ein Betrunkener auf der Bühne herumgestolpert" sei. Das Rascheln im digitalen Blätterwald zur aktuellen Tour ist deutschlandweit groß.

The Sisters of Mercy blieben sich auch in der Columbiahalle treu

Das "Hamburger Abendblatt" betitelte ihre Kritik des Gastspiels in der Hafenstadt mit den Worten: "Bestürzend schlechtes Konzert". Der "RBB" beschrieb Eldritchs Leistung in Berlin nicht als Gesang, sondern als "eher irgendwas zwischen Zischen, Bellen, Brummen und Grummeln". Die "Berliner Morgenpost" schlug in eine ähnliche Kerbe und urteilte: "Das Berliner Konzert der Sisters of Mercy hat man das Gefühl, eine uninspirierte Coverband zu hören." Immerhin ist er überhaupt aufgetaucht: So kam es in der Vergangenheit auch schon vor, dass Konzerte kurzfristig abgesagt wurden. Noch ist unklar, ob ein Ersatzkonzert der Gothic-Rocker angeboten wird oder die Zuschauer ihr Geld zurückbekommen.

Setlist vom Konzert der Sisters of Mercy in der Columbiahalle in Berlin