Tina-Turner-Musical in Stuttgart: Show-Team trauert um Rock-Ikone

Stuttgart - Das Künstlerteam des Tina Turner Musicals in Stuttgart trauert um die Sängerin: Mit einer Schweigeminute soll am Donnerstagabend vor Beginn der Vorstellung der Rock-Ikone gedacht werden.

Tina Turner starb am Mittwoch nach langer Krankheit in ihrem Haus in Küsnacht nahe Zürich. Die "Queen of Rock 'n' Roll" wurde 83 Jahre alt.