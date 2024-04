"Together Again": Janet Jackson kommt nach Deutschland!

Berlin - Neben Europa-Auftritten in Frankreich , Belgien, den Niederlanden und UK , wird Popstar Janet Jackson (57, "That's The Way Love Goes", "Together Again") auch durch Deutschland touren!

Janet Jackson (57) kommt im Herbst 2024 nach München, Köln und Berlin. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Wie die Sängerin am heutigen Montag bei Instagram mitteilte, sind drei Auftritte im Herbst 2024 in deutschen Städten geplant.

Im Rahmen ihrer "Together Again 2024 Tour" will Jackson zusammen mit Fugees-Rapper Wycleaf Jean (54, "Killing Me Softly With His Song") die Bühnen erobern.

Los geht's am 5. Oktober in München (Olympiahalle). Daraufhin folgen Auftritte in der Lanxess Arena in Köln (6. Oktober) sowie das "Deutschland-Finale" in Berlin am 8. Oktober (Uber Arena). Reguläre Tickets gibt es ab kommenden Freitag (3. Mai) über ihre Website oder an bekannten Vorverkaufsstellen.