Travis Barker verletzt: Blink-182 sagen erste Tour-Termine ab!

Wollten im März auf große Welttournee gehen: (v.l.n.r.) Tom DeLonge (47), Travis Barker (47) und Mark Hoppus (50). (Archivbild) © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Eigentlich wollte die US-Rockband ab März ein Jahr lang auf große Tour durch mehrere Kontinente gehen - angefangen in Lateinamerika über Nordamerika und Europa bis nach Australien und Neuseeland. Auch in Deutschland sind drei Konzerte geplant - in Köln (9.9.), Berlin (16.9.) und Hamburg (17.9.).

Doch den Start ihrer Welttournee müssen Blink-182 wohl oder übel verschieben. Nach zwei Fingerbrüchen musste Schlagzeuger Travis Barker am Dienstag operiert werden und ist damit erst mal außer Gefecht gesetzt. Die Shows in Lateinamerika fallen daher definitiv aus!

Sänger und Gitarrist Tom DeLonge (47) schaffte jetzt Klarheit und überbrachte seinen Fans die traurige Nachricht bei Instagram: "Ich wollte euch sagen, dass es mir so leid tut für alle Leute in Südamerika, dass wir nicht da sein können."