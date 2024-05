28.05.2024 18:27 US-Rockband Heart sagt einziges Deutschlandkonzert in Berlin ab

Traurige Nachrichten für alle Fans von Heart ("Barracuda"). Der Auftritt der US-Rockband am 22. Juni 2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin fällt aus.

Von Denis Zielke

Berlin - Traurige Nachrichten für alle Fans von Heart ("Barracuda"). Der Auftritt der US-Rockband am 22. Juni 2024 in der Uber Eats Music Hall in Berlin fällt aus. Ann Wilson (73) muss sich einem medizinischen Eingriff unterziehen. © EPA/MICHAEL NELSON Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, muss sich Sängerin Ann Wilson (73) Ende Mai "einem zeitkritischen, aber routinemäßigen medizinischen Eingriff unterziehen". Für die Genesungszeit seien mindestens sechs Wochen vorgesehen, hieß es weiter. Die Band bedauere laut Mitteilung "diesen unglücklichen Umstand zutiefst und hoffe, bald nach Europa zurückkehren zu können". Musik News Gerade erst ist Marian Gold 70 geworden: Ist der Alphaville-Sänger wirklich "Forever Young"? Das Konzert um die Schwestern Ann und Nancy Wilson (70) wurde ersatzlos gestrichen. Karten können beim Ticketverkäufer zurückgeben werden. Heart ging 1973 in Seattle aus der Vorgängerband The Army hevor. Ihren weltweit größten Erfolg feierte die Band im Sommer 1987 mit ihrem neunten Studioalbum "Bad Animals" und der dazugehörigen Single-Auskopplung "Alone". Weitere bekannte Hits sind "Barracuda", "Crazy on You" und "Magic Man".

