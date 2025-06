Vom Filmstar zur Chartstürmerin: Zsá Zsá mischt die Musikszene auf

In den von GfK Entertainment ermittelten deutschen Single-Charts hielt sich der Song drei Wochen in den Top 10.

Mit ihrer Single "Bad Bunnies" landete sie einen viralen Erfolg, der allein in Deutschland auf über 18 Millionen Streams kommt.

Diesen Monat ging der Preis zum ersten Mal an eine deutsche Frau: Die ehemalige "Die Wilden Hühner"-Schauspielerin Zsá Zsá Inci Bürkle (29) sicherte sich die Auszeichnung.

Zsá Zsá nahm den Award in Berlin entgegen und zeigte sich überwältigt: "Erstes Girl aus Deutschland zu sein, das diesen Award bekommt, is crazyyy. Danke an alle Baddies, die den Song fühlen. Ilyyy."

In den nächsten Wochen steht sie auf den Bühnen verschiedener Festivals, bevor sie im Herbst mit ihrem Debütalbum "Thirst Trap" an den Start geht. Danach folgt eine Tour unter dem gleichen Namen.