Wacken in (halb)vollem Gange: Diebstähle, Aufregung und ein Nickerchen im Vorgarten

Das diesjährige Wacken-Festival steht wettertechnisch unter keinem guten Stern. Trotzdem feiern Fans feucht fröhlich und es kommt zu wenigen Ausschreitungen.

Von Alice Nägle

Wacken - Seit Mittwoch ist das legendäre Metal-Festival "Wacken" in (halb)vollem Gange. Wegen des Wetters mussten einige Fans in diesem Jahr jedoch deutlich zurückstecken. Trotz all der Hürden sei die Stimmung weiterhin "feuchtfröhlich" teilte die Polizei mit. Und auch die Sonne will sich heute und morgen das ein oder andere Mal blicken lassen.

Trotz der herausfordernden Wetterbedingungen in den letzten Tage feierten die 61.000 Metal-Heads beim Wacken-Festival. © Christian Charisius/dpa Trotz Enttäuschung und Wut über die Entscheidung der Veranstalter, nur knapp die Hälfte aller geplanten Metal-Fans auf das Festival-Gelände zuzulassen, sei die Stimmung auf dem "Wacken" friedlich, teilte die Polizei am Freitag mit. Insgesamt wäre es nur zu kleineren Auffälligkeiten wie Diebstählen von Handys und Portemonnaies oder Drogenbesitz gekommen. Der ein oder andere Wacken-Teilnehmer hätte randaliert. Manch einer hatte sich wohl auch verirrt, bei der Suche nach seinem Schlafplatz. So mussten die Beamten einer Frau aus Holstenniendorf dabei helfen eine betrunkene Person, die in ihrem Vorgarten geschlafen hatte, zu wecken und zur Ausnüchterung zu bewegen. Musik News Wacken-Chaos - Tausende müssen umkehren, Veranstalter: "Seid nicht sauer" Daneben konnte die Polizei mehrere Streite feststellen. Zwei Frauen gerieten in der Haupstraße in Wacken in eine Auseinandersetzung, die in gegenseitiger Körperverletzung endete. Im "Wackinger Village" habe sich ein 33-jähriger Mann mit einer 27-jährigen Frau gestritten. Er soll währenddessen heftig an ihrer Kette gerissen haben. Ein Bekannter sei eingeschritten und habe den Mann zu Boden gezerrt. "Am Eingang zum Bullhead City fiel gegen 21.30 Uhr eine 47-Jährige mit Kokain auf", meldete die Polizei. Ihr seien die Drogen abgenommen worden. So weit die kriminelle Energie auf dem Heavy-Metal-Festival.



Trotz bisherigem Horror-Wetter geht es feuchtfröhlich weiter