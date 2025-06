Zwei Heimspiele in Hamburg: Ina Müller auf großer Tour, Vorverkauf startet

Ina Müller (59) geht 2026 und 2027 auf große Deutschland-Tour mit ihrem neuen Album "6.0". © Swen Pförtner/dpa

Erst vor wenigen Wochen verkündete die Blondine in einem Instagram-Beitrag: "Am 14. November kommt mein neues Album", so Ina in ihrem News-Video stolz. Unter dem Platten-Titel "6.0" veröffentlicht die 59-Jährige ihre neuesten Songs.



Anlässlich ihres 60. Geburtstags am 25. Juli 2025 eine klare Anspielung auf ihr Alter und ganz in der Tradition ihrer Vorgängerwerke wie "Weiblich. Ledig. 40", "48" oder "55".



Doch damit nicht genug: Am 10. Oktober 2026 startet die Sängerin ihre große Deutschland-Tour. Der erste Stopp: Siegen. Bis Frühjahr 2027 tourt Ina dann durchs ganze Land. Den letzten Termin gibt es dann am 13. März 2027 in der Westfalenhalle in Dortmund.

Als Hamburger Promi macht die Moderatorin der beliebten Kult-Talkshow "Inas Nacht" natürlich auch in der Hansestadt Halt. Am 11. und 12. Dezember 2026 gibt es die Sängerin im Hamburger CCH (Congress Center Hamburg) in Saal 1 zu bestaunen. Platz gibt es dort für rund 3000 Gäste.