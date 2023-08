Wurde sie umgebracht? Influencerin (†22) tot aufgefunden!

Influencerin Beauty Couch wurde nur 22 Jahre alt. © Montage: Screenshot/Instagram/beautykatera

150.000 Menschen begeisterte Beauty Couch im Netz mit ihrem Content als begnadete Rollschuhfahrerin - nun trauern ihre Fans bei Instagram um die verstorbene 22-Jährige und fragen sich: Wer hat ihr das angetan?

Wie das US-Online-Portal Deadline berichtete, wurde die Leiche des Social-Media-Stars am Mittwoch (23. August) in Austell im US-Bundesstaat Georgia aufgefunden - in der Nähe eines in Flammen stehenden Fahrzeugs.

Derzeit würden die Ermittler von einem Fremdverschulden ausgehen, zitierte die Seite aus der Pressemitteilung der Polizei.

Demnach sei die Feuerwehr gegen Mittag über einen Buschbrand informiert worden und habe vor Ort ein brennendes Fahrzeug vorgefunden, zunächst jedoch keine Leiche entdeckt.

Erst später sollen die Einsatzkräfte von der Familie des verstorbenen Netzstars erfahren haben, dass die Influencerin am Steuer des Wagens gesessen habe und bereits seit dem Vortag vermisst worden sei. Die Polizei habe Couchs Leiche daraufhin am Waldrand in der Nähe der Unfallstelle gefunden, heißt es.

Derzeit werde in dem Fall wegen Totschlags ermittelt.