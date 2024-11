Sandy Meyer-Wölden über "Traumschiff"-Dreharbeiten: "Der hat mir dann eine Spritze gelegt"

Oliver Pocher (46) und Sandy Meyer-Wölden (41) gehören inzwischen beide zur Traumschiff-Familie. © Sebastian Gollnow/dpa

Beim "Traumschiff" mitwirken zu dürfen, sei eine absolute Ehre, erklärte Sandy Meyer-Wölden im Gespräch mit TAG24.

"Im Jahr davor hat Oli [Anm.d.Red.: Gemeint ist ihr Exmann Oliver Pocher] mitgespielt und da habe ich natürlich noch mal extra hingeschaut. Da war schon im Hinterkopf, dass es cool wäre, selbst eine Gastrolle zu ergattern. Und dann hat sich das so ergeben."

Außerdem konnte sie mit der Übernahme einer Rolle ihre andere Seite - neben der der Podcasterin, die in der jüngsten Vergangenheit wieder ins Rampenlicht gerückt wurde - zeigen. In dem Film verkörpert sie eine Yogalehrerin. Also gar nicht so weit entfernt von der Lebensrealität der sportlichen 41-Jährigen.

Weitere Film-Projekte stehen derzeit aber offenbar nicht ins Haus. Dafür aber eine App, in der sie noch mehr von sich zeigen will.

Zurück zum Traumschiff! Die Dreharbeiten hätten sehr viel Spaß gemacht, aber es sei auch eine Herausforderung gewesen, verriet sie weiter. "Wir waren vier Tage auf Kreuzfahrt, ohne Land zu sehen. Das war dann schon ein komisches, mulmiges Gefühl, wenn man nur Wasser sieht. Und ich bin auch seekrank geworden."

Ziemlich ungünstig. Aber glücklicherweise war auch ein echter Arzt an Bord. "Der hat mir dann eine Spritze gelegt, am nächsten Tag noch einmal und dann ging es irgendwie."