Alessia Herren dementiert Trennungsgerüchte: "Sind glücklich verheiratet!"

Köln - Hat der " Sommerhaus "-Fluch in diesem Jahr etwa besonders früh zugeschlagen und für die Trennung von Alessia Herren (22) und Ehemann Can gesorgt?

Alessia Herren (22) und Ehemann Can haben in diesem Jahr gemeinsam am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen. © Bildmontage: Stefan Gregorowius/RTL/dpa

Gerade erst sind die Dreharbeiten im piefigen Landhaus bei Bocholt abgeschlossen, da kursieren bereits die ersten Gerüchte zu einer möglichen Promi-Trennung: Alessia Herren (22) und Ehemann Can folgen sich nicht mehr bei Instagram!

In der heutigen Zeit ein eigentlich eindeutiges Zeichen. Zumal insbesondere Alessia ihren Fans in ihren Storys regelmäßig intime Einblicke in den Alltag der Eltern einer kleinen Tochter gewährt hat.

Ist damit nun etwa Schluss? Immerhin hat Alessia zusätzlich fast alle gemeinsamen Bilder und Videos mit Can von ihrem Kanal gelöscht. Lediglich in einem Video der "Gender Reveal"-Party sowie im obligatorischen "Sommerhaus"-Post ist Can noch zu finden (Stand: 8. Juli).

Doch keine Sorge! Auf TAG24-Anfrage dementiert Alessia die Gerüchte und meint: "Instagram ist eine Fakewelt. Mein Mann und ich sind glücklich verheiratet und leben mit unserer kleinen Tochter zusammen."