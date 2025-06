Alles ok, Nick? Foto von "Backstreet Boy" erhitzt die Gemützer

Nick Carter (45) erhitzt mit einem Foto die Gemüter der Online-Welt. © Instagram/nickcarter

"Nick, zu dünn. Hoffe, alles ist gut" oder "Alles ok, Nick?" kommentierten etliche so oder so sinngemäß das Bild des Musikers auf der Online-Plattform mit der Unterschrift "Vor den heutigen Proben etwas Hitze in Vegas aufsaugen".

Einige vermuteten dabei sogar, dass das Medikament "Ozempic" etwas damit zu tun haben könnte. Dabei handelt es sich um eine Spritze zur Behandlung von Diabetes. Nebeneffekt: Es verlangsamt die Verdauung und kann zu Gewichtsverlust führen. Auch zahlreiche US- wie auch internationale Medien berichteten über das Foto und heizten die Gerüchteküche damit an.

Alles nur Mutmaßungen, der Sänger selbst kommentierte die Kommentare oder die Berichte über ihn nicht. Wie eine nicht näher genannte Quelle gegenüber US Weekly bekannt gab, würde Carter keine Medikamente zur Gewichtsabnahme nehmen. Derzeit bereite sich der US-Sänger lediglich intensiv für die bevorstehenden Konzerte der "Backstreet Boys" in Las Vegas vor.