Als Ed Sheeran diesen Brief auf der Bühne vorliest, beginnt eine Frau im Publikum zu weinen

Kansas City (USA) - Sänger Ed Sheeran (32) ist für seine authentische Art und seine Nähe zu seinen Fans bekannt. Bei seinem Konzert in Kansas City rührte der Sänger ein Paar jetzt sogar zu Tränen - allerdings nicht (nur) mit seiner Musik.

Kurzerhand erklärte sich der Sänger bereit, einen Brief auf der Bühne zu öffnen, in dem das große Geheimnis der beiden niedergeschrieben war.

Ein Pärchen hatte Sheeran gebeten, das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes zu verraten, was sie selbst offenbar noch nicht kannten.

Die werdenden Eltern könnten sich über dieses Gender Reveal nicht glücklicher schätzen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/teddysphotos

Und lange spannt der 32-Jährige seine beiden Fans nicht auf die Folter: "Es wird ein Mädchen", sagt er ins Mikro, woraufhin nicht nur das Paar, sondern auch das komplette Publikum in Jubel ausbricht. Der werdenden Mutter stehen vor Freude sogar die Tränen in den Augen, als sie ihren Partner umarmt und küsst.

Als wäre die Geste des Brief-Öffnens nicht schon genug Ehre gewesen, gibt Ed Sheeran den baldigen Eltern noch etwas mit auf den Weg: "Als Vater von zwei Töchtern kann ich nur sagen, dass es großartig ist. Es ist großartig. Herzlichen Glückwunsch", erklärt der 32-Jährige von der Bühne aus.

Für diese Aktion wird Ed Sheeran natürlich mehr als gefeiert: "Komme gerade von dieser Show nach Hause! Es war so unglaublich! Er hat am Anfang des Liedes aufgehört, um die Enthüllung zu machen, lol, aber es war auf jeden Fall süß. Herzlichen Glückwunsch an dieses Paar!", schreibt ein Fan, der den Moment live miterleben durfte.

Ein anderer meint: "Das war definitiv der süßeste Moment auf dem Konzert! Vielen Dank, Ed, dass er eine wundervolle Show abgeliefert hat und so aufmerksam auf sein Publikum achtet."

Dieses Erlebnis wird für das Paar sicher immer in Erinnerung bleiben - und ihre Tochter wird später eine ziemlich coole Geschichte zu erzählen haben ...