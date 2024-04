Anzeigenhauptmeister blutig geschlagen! Fiese Attacke bei Sachsen-Besuch

Bautzen - Dieser Mann erhitzt die Gemüter wie kein anderer: Niclas Matthei (18) - selbst ernannter Anzeigenhauptmeister . Am Samstagabend wurde er bei einem Besuch in Sachsen erneut angegriffen.

Während eines Livestreams in Bautzen wurde der 18-jährige Niclas von einem Unbekannten angegriffen. © RocciPix

Blutverschmierte Nase und ein entsetzter Blick: Fotos und Videos, die am Samstagabend in der Nähe des Bautzner Bahnhofs entstanden sind, zeigen den 18-Jährigen in einem Auto sitzend. Gemeinsam mit Oliver W., der mit seiner "Ollizei" in den sozialen Medien für Aufregung sorgt, fuhr Niclas am Wochenende durch Brandenburg und Sachsen.

Dabei machte er offenbar auch Halt in Bautzen. Während der Fahrt streamte der Anzeigenhauptmeister live auf Instagram. Gegen 22.45 Uhr zeigt das Video, wie das Duo in dem Wagen mit Polizei-Folierung auf einen Penny-Parkplatz fährt.

Dort stehen bereits zahlreiche Menschen, jubeln und zünden Feuerwerke. Doch bereits kurz nach seiner Ankunft nimmt der Abend für Niclas eine rasche Wendung. "Wie geht's ihnen? War eine gute Fahrt, oder?", hört man einen Besucher fragen, während man Niclas sieht, wie er sich im Auto sitzend mit den Schaulustigen unterhält.

Dann schnellt plötzlich ein Arm mit geballter Faust durch das Fenster und trifft den Anzeigenhauptmeister mit einem dumpfen Schlag mitten auf der Nase.