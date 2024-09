Komisches Gefährt: Anzeigenhauptmeister will sich "Dienstwagen" bauen!

Gräfenhainichen - In jeder deutschen Gemeinde will er mindestens einen Verkehrssünder anzeigen. Für dieses Ziel wurde er schon verprügelt, doch geschlagen gibt er sich nicht: Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei (18) lässt sich immer neue skurrile Ideen einfallen.

Anzeigenhauptmeister Niclas Matthei (18) hat seiner Fantasie bei der Gestaltung seines Traumwagens keine Grenzen gesetzt. © Screenshot/Facebook/Anzeigenhauptmeister-100095106218276

So machte Matthei in einem Facebook-Reel am gestrigen Donnerstag eine weitere kuriose Idee publik: seinen neuen "Dienstwagen".

In dem Video steht der 18-Jährige andächtig in einem Konferenzraum vor einem großen Bildschirm. Auf diesem sieht man Skizzen und Modelle seiner neusten Erfindung.

Scheinbar will er sich ein Gefährt bauen, mit dem er zukünftig stilvoll durch die Gegend fahren kann, um seinem Hobby des Verkehrssünder-Peinigens nachzugehen.

Die Modelle sehen dabei sehr unterschiedlich aus: Teilweise hat der Wagen ein Teleskop und einen Thron auf dem Dach. In anderen Skizzen sieht er aus wie das Ergebnis eines One-Night-Stands zwischen einem Militärfahrzeug und einem Smart.

"Anzeigenhauptmeister bald mit neuem Dienstwagen unterwegs? Lasst euch überraschen", heißt es in der Unterschrift.