Bachelorette Sharon sucht nach Trennung neue Wohnung: "Weiß nicht, wo ich hingehöre"

Sharon Battiste ist auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Zur Wahl stehen Köln oder Frankfurt. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_

Für ihren Jan zog Sharon damals nach Hannover. Richtig angekommen ist sie da wohl nie so richtig. Sie habe ihre Freunde vermisst, erklärte sie einmal.

Vor Hannover habe sie mehrere Jahre in Köln gelebt. Groß geworden ist die Hessin in der Nähe von Frankfurt am Main. Beide Städte stehen für sie nun zur Wahl.

"Ich weiß gerade einfach nicht so richtig, was ich will", führte sie in ihrer Instagram-Story am Freitag weiter aus. "Wo ich hingehöre, dazu muss ich mir auch Gedanken machen und da wirklich in mich gehen."



Ihre vorliegende Situation, überall leben zu können, könne man aber auch positiv gesehen als Freiheit bezeichnen, weiß die Influencerin. "Aber irgendwie nervt dieses Gefühl mich auch. Mal sehen. Das Universum wird regeln."

Eine Entscheidung, die ihr vielleicht aber auch der Wohnungsmarkt abnehmen könnte. Laut der 31-Jährigen gestaltet sich die Wohnungssuche in Köln derzeit nämlich durchaus komplizierter als in Frankfurt, wo sie schon Besichtigungstermine ergattern konnte.