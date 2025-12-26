Nackt-Alarm bei Barbara Schöneberger: Diese Marotte ist echt schlüpfrig

Berlin - Pikantes Geständnis von Barbara Schöneberger (51)! Die Moderatorin hat in einer Podcast-Folge mit offenen Aussagen über ihre Gewohnheiten beim Übernachten für Gesprächsstoff gesorgt.

Barbara Schöneberger (51) ist immer für eine Überraschung gut. © Soeren Stache/dpa

In der aktuellen Ausgabe ihres Formats "Frühstück bei Barbara" entlockte die 51-Jährige nicht wie gewohnt ihrem Gast ungewöhnliche Geständnisse, sondern die Rollen waren vertauscht.

Demnach ließ sich die TV-Allzweckwaffe von einem Mitarbeiter ihres Redaktionsteams befragen. Dabei überraschte Schöneberger mit einer ungewöhnlichen Beschreibung ihrer Hotel-Routine.

Sie verriet, dass sie bei Aufenthalten häufig nackt schlafe und demnach auf Nachtbekleidung verzichte. Warum? "Weil mein Koffer so voll gequetscht ist", schob sie hinterher. Es fehle ihr also schlicht an Platz im Gepäck.

Ihr Gesprächspartners reagierte geschockt und belustigt auf die Aussage. Er nannte das Verhalten "das Ekelhafteste dieser Welt". Schöneberger verteidigte sich damit, dass sie nur in sauberen Hotels übernachte und es ihr "so was von wurscht" sei.