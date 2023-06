Berühmter TikTok-Zwilling auf offener Straße verprügelt: "Ein Weckruf"

Osnabrück - Bereits im Alter von 14 Jahren wurden Lisa und Lena Mantler zu echten Influencer-Größen in Deutschland. Mittlerweile zählen die heute 21-Jährigen ganze 13,5 Millionen Follower auf TikTok , auf Instagram sind es sogar 19 Millionen. Mit derartigen Summen geht jedoch nicht nur Positives einher.

Lena Mantler (21) schockierte mit dieser Story sicher einen Großteil ihrer mehreren Millionen Fans. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/lena (2)

Wie sie nun in einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärten, sind die beiden dadurch auch einer Menge Hass ausgesetzt. Und das nicht nur im Internet!

"Ich wurde einfach auf der Straße verprügelt", berichtete Lena von einem besonders schweren Vorfall, bei dem sie "ein blaues Auge und ein geschwollenes Gesicht" sowie ein geprelltes Jochbein und eine Gehirnerschütterung davontrug.

Zwar sei den Zwillingen immer schon bewusst gewesen, dass sie mit ihren Internetauftritten auch provozieren. Mit einer derartigen Attacke hatten sie jedoch beide nie gerechnet, wie Lisa erklärte. "Es war trotzdem ein Schock – für uns beide."

Unterkriegen lassen wollen sich die Schwestern deswegen allerdings auf keinen Fall! "Wir sind 21 Jahre alt. Ich will nicht für den Rest meines Lebens mit Security rumlaufen", so Lena. Vorsichtiger im Alltag sind sie trotzdem geworden.

"Vorher gab es mal eine Situation, in der eine Männergruppe sich über uns lustig gemacht hat. Damals bin ich noch auf die zugegangen und habe gefragt: 'Was war das? Sagt mir das noch mal ins Gesicht!'", so Lisa. "Das traue ich mich heute nicht mehr, weil ich Schiss habe, dass die auf mich losgehen."