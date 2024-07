Nach Konzert-Abbruch - Tokio Hotel heiratswillig zurück auf Deichbrand: "Ich bin eine Braut"

2023 mussten Tokio Hotel ihren Auftritt nach nur wenigen Songs abbrechen. (Archivbild) © Lars Penning/dpa

Grund für den Abbruch war damals ein technischer Deffekt. Nach nur wenigen Songs musste die Band ihren Gig schon wieder abbrechen,

Daran erinnerte sich Sänger Bill Kaulitz auch am Freitagabend bei ihrem zweiten Versuch. "Letztes Jahr sind wir gar nicht so weit gekommen", so der 34-jährige Magdeburger. Und scherzte: "Wie fandet ihr denn die drei Songs, die wir letztes Jahr gespielt haben?"

Dieses Mal zeigten sie glücklicherweise ein bisschen mehr. Unter anderem "White Lies" oder "Home". Letzteren haben die Kaulitz-Zwillinge für ihre Netflix-Dokumentation "Kaulitz & Kaulitz" geschrieben. "Netflix hat uns gefragt, ob wir einen Song über unser Leben schreiben können. Und das war gar nicht so einfach. Tom und ich haben das ganz alleine gemacht. Aber wie fasst man sein Leben in einem Song zusammen?"

Neben ihren englischen Hits brachten die Magdeburger aber auch alte Klassiker mit. "Spring nicht", veröffentlichten Tokio Hotel 2007. "Als ich ihn damals geschrieben habe, habe ich nicht geahnt, wie viel der Song für manche von euch bedeutet. Und eigentlich habe ich auch das Gefühl, selbst ich verstehe den erst heute so richtig."