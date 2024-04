Billie Eilish gibt virtuelles Mega-Konzert in Fortnite!

Sängerin Billie Eilish (22) tritt im Videospiel "Fortnite" auf. (Archivbild) © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Die 22-Jährige wird am heutigen Dienstag im beliebten Videospiel "Fortnite" in digitaler Form auf der Bühne stehen, teilten die Sängerin und das Entwicklerstudio "Epic Games" mit.

Nach den Rappern Travis Scott (32) und Eminem (51) ist Eilish bereits die dritte Künstlerin, die vor den Fans des "Battle-Royale"-Spiels auftritt.

Ihr animiertes Abbild wird dabei in die Spielwelt integriert und die Spieler können mit ihrem eigenen Charakter während des Auftritts, fast wie in echt, in der Menge umherspringen und abfeiern. Ebenso lässt sich auch Eilish selbst steuern.

Mit dem Online-Konzert wird eine neue "Season" eingeleitet, in der sich Zocker zudem auch an virtuellen Kleidungsstücken erfreuen können, die den Outfits der echten Billie nachempfunden sind.