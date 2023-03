Billie Eilish hat genug von Instagram und Co.: Sängerin löscht alle Social-Media-Apps!

Die "No Time To Die"-Sängerin Billie Eilish (21) hat sozialen Medien die Freundschaft gekündigt. © Bildmontage: Instagram/billieeilish (2)

"Ich schaue es mir nicht mehr an", sagte die 21-jährige Sängerin in einer kommenden Folge des "Conan O'Brien Needs A Friend"-Podcasts. Der Ausschnitt ist bereits jetzt bei YouTube erschienen.

"Ich habe alles von meinem Handy gelöscht, was für mich eine große Sache ist. Denn (...) du hattest kein Internet, mit dem du aufgewachsen bist", erklärte sie an Host Conan O'Brien (59) gerichtet.

"Für mich war es so ein großer Teil - nicht meiner Kindheit, ich war kein iPad-Baby, Gott sei Dank - aber ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass ich in der perfekten Zeit des Internets aufgewachsen bin, in der es nicht so internetlastig war."

Sie habe eine Kindheit gehabt, in der man noch "die ganze Zeit Sachen draußen gemacht" habe.

Als sie im Teenageralter dann das erste Mal in Kontakt mit dem Internet und Handys kam, habe sie sich schnell zugehörig gefühlt. "Das waren meine Leute, ich war eine von ihnen", stellte sie klar.

Mittlerweile habe sich das zu Internet für sie jedoch zu großen Teilen zu einem Ort voller Lügen und Missinformationen entwickelt. Vor allem über sie selbst.