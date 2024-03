Billie Eilish sauer auf Taylor Swift? "Es ist frustrierend!"

Billie Eilish (22) ist mit dem Verhalten einiger Kollegen alles andere als zufrieden. © MICHAEL TRAN / AFP

Schließlich nutzt die 21-Jährige jede Gelegenheit, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, ist Teil der "Fridays for Future"-Bewegung, ihre Konzerte verzichten komplett auf Plastik und die Musikerin wirbt immer wieder für den Veganismus. Im Jahr 2021 erhielt sie dafür sogar den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.

Kein Wunder also, dass sie von einigen Marketing-Strategien ihrer Kollegen derzeit wirklich enttäuscht ist.

In einem Interview mit Billboard, in dem es rund um das Thema Nachhaltigkeit ging, ließ es sich die "What Was I Made For"-Sängerin nämlich nicht nehmen, gegen einige Größen in der Musikindustrie auszuteilen.



"Wir leben in einer Zeit, in der es aus irgendeinem Grund für einige Künstler sehr wichtig ist, alle möglichen Arten von Vinyl und Verpackungen herzustellen, was die Verkäufe und die Zahlen erhöht und ihnen mehr Geld einbringt", erklärte sie aufgebracht.

Dabei spielte sie auf Musiker an, die für ein und dasselbe Album gleich mehrere Versionen, meist in Form von Schallplatten, veröffentlichen.