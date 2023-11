"Habe mich nie wie eine Frau gefühlt": Billie Eilish platzt im Interview der Kragen

Eilish bei der "Barbie"-Premiere in diesem Jahr. © MICHAEL TRAN / AFP

Sie habe sich davon überzeugen müssen, ein "hübsches Mädchen" zu sein. Eilish identifiziere sich zwar als "sie", "aber ich habe mich nie wirklich wie ein Mädchen gefühlt".

Über ihr Äußeres sagte die "Bad Guy"-Interpretin: "Ich habe große Brüste. Ich habe seit meinem neunten Lebensjahr große Brüste, so bin ich nun mal. So sehe ich aus." Ein Umstand, der dazu führte, dass sie bereits in jungen Jahren sexualisiert wurde, ob sie es wollte oder nicht.

Als sie zum ersten Mal Körper-betonendere Klamotten trug, ließen die Kommentare nicht lange auf sich warten. "Oh, aber du wolltest nicht, dass die Leute dich sexualisieren?", sei ihr damals an den Kopf geworfen worden. "Ich bin buchstäblich ein Wesen, das manchmal sexuell ist. Fickt euch", lautete ihre deutliche Antwort, die eine noch deutlichere Aufregung mit sich brachte.

"Niemand sagt jemals etwas über den Körper von Männern", behauptete die Sängerin. "Wenn du muskulös bist, cool. Wenn nicht, cool. Wenn du dünn bist, cool. Wenn du einen Papa-Körper hast, cool. Wenn sie pummelig sind, toll! Alle sind damit zufrieden. Wisst ihr warum?"

Billie Eilish beantwortete ihre Frage selbst: "Weil Mädchen nett sind. Es ist ihnen scheißegal, weil wir die Menschen so sehen, wie sie sind."