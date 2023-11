Neue Frisur von Billie Eilish erinnert Fans an Wetterbericht!

Die neue Frisur von Billie Eilish (21). © Screenshot/Instagram/@billieeilish

Aus der Vogelperspektive präsentierte die 21-Jährige ihren Fans in einer Instagram-Story am Dienstag ihren neuen Look.

Zwischen all dem schwarzen Haar sticht dabei vor allem das grün-gelb-rote Muster mitten auf ihrem Kopf hervor.

Eilish ist bekannt für ihren ausgefallenen Stil, doch die Reaktion ihre Fans dürfte auch sie noch überrascht haben.

Beim Anblick dieser Farbkombination erinnerten sich einige Fans nämlich an die Wettervorhersage, wie das Promi-Magazin "Page Six" berichtete.

Dieser Gedankengang macht dabei durchaus Sinn, denn mit rot-gelber Farbe im Zentrum sieht die Frisur einer Wetterkarte definitiv ähnlich. So könnte man meinen, dass sich auf dem Kopf der Sängerin ein Hochdruckgebiet oder ein Sturm ausbreitet.