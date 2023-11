Von Stalker bedroht: Billie Eilish erwirkt Schutzverfügung - geht der Wahnsinn weiter?

Los Angeles - Billie Eilish (21) macht aktuell eine harte Zeit durch. Die Sängerin wurde in den vergangenen Wochen von einem Stalker belästigt, der offenbar auch Drohungen gegen ihre Familie ausgesprochen hatte. Billie leitete nun rechtliche Schritte ein!

"Ich bin auf der Jagd nach deinem Bruder und seinen Freunden", soll der Stalker unter anderem gedroht haben, ehe er in einer Sprachnachricht sogar Tötungsabsichten gegen Finneas ausgesprochen habe!

Demnach hätte ein 53-jähriger Mann der 21-Jährigen und ihrer Familie seit Wochen Hunderte Nachrichten geschickt, die der US-Sängerin das Blut in den Adern gefrieren ließen - darunter auch "verstörende Liebesbekundungen" an sie und "gewalttätige Drohungen" gegen ihren Bruder Finneas O'Connell (26).

Wie die TMZ am Mittwoch berichtete, werden Billie und ihre Familie bereits seit September von einem Stalker belästigt! Das sei aus Gerichtsdokumenten hervorgegangen, die dem Blatt vorliegen.

Billie Eilish zählt mit ihren 21 Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit und erhielt in der Vergangenheit bereits zahlreiche Auszeichnungen - dafür zahlt die "Bad Guy"-Interpretin jedoch mitunter einen hohen Preis.

Billie Eilish (21) ist dank ihrer Musik weltberühmt - und wurde in der Vergangenheit schon mehrfach Opfer von Stalking. © Marius Becker/dpa

Billie leitete daher rechtliche Schritte ein und erwirkte am Mittwoch eine Schutzverfügung gegen Shawn, der sich der Sängerin sowie ihrer Familie und Freunden fortan nur noch auf maximal 100 Meter nähern darf. Auch ein Kontaktverbot wurde dem Stalker auferlegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Grammy-Gewinnerin um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Liebsten bangen muss. Erst im Januar 2023 ereignete sich in Billies Elternhaus im Viertel Highland Park in Los Angeles, in dem sie zusammen mit ihrer Familie lebt, ein Einbruchsversuch durch einen anderen Stalker.

Der Mann wurde zwar verhaftet, doch die "Ocean Eyes"-Interpretin litt nach dem Vorfall an Angststörungen und fühlte sich in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher.

Ob der Stalking-Wahnsinn mit dem jüngsten Gerichtsbeschluss nun endlich ein Ende gefunden hat? Zu wünschen wäre es der Sängerin und ihrer Familie in jedem Fall!